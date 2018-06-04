Актер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Леонид Неведомский умер в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.

О том, где и когда состоится церемония прощания, будет объявлено дополнительно.

Фото: bdt.spb.ru

Уточняется, что Лев Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске в семье врачей. В 1963 году он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Окончив учебное заведение в 1967 году, будущий артист получил приглашение присоединиться к труппе БДТ, где в дальнейшем проработал более 50 лет.

За время службы в театре Неведомский исполнил более 40 ролей, среди которых Дуглас в шекспировской хронике "Король Генрих IV", милиционер Уткин в "Трех мешках сорной пшеницы" по Владимиру Тендрякову, Подтелков в постановке "Тихого Дона" Михаила Шолохова, роль Держиморды, а затем судьи Ляпкина-Тяпкина в постановке "Ревизора" Гоголя.

С середины 1960-х годов он снимался в кино, в его фильмографии более 100 работ: "Цыган", "Пламя", "Звезда пленительного счастья", сериалы "Доярка из Хацапетовки" и "Убойная сила".

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