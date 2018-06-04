В Украине установили временный запрет на "Натрий Хлорид" и "Глюкозу". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Временно запретили реализацию и применение препарата "Натрия хлорид" (раствор для инфузий, 9 мг/мл по 400 мл в бутылках, серия АА 608/1-1, производство ООО "Юрія-Фарм") из-за непредсказуемых побочных реакциях.

Госслужба также временно установила запрет на реализацию и применение лекарственного средства "Глюкоза" (раствор для инфузий, 100 мг/мл по 400 мл в бутылках стеклянных, серия АВ 178-1/1, производства ООО "Юрія-Фарм").

Фото: diklz.gov.ua/control

Фото: diklz.gov.ua/control

Как сообщала "Страна", в Украине после смерти пациентов запретили две вакцины.

Напомним также, что в Украине запретили известное лекарство от кашля - "Пектолван Ц" во флаконах №1 по 100 мл с дозировочной ложечкой производства ПАТ "Фармак" Украина серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.