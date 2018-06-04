Опубликованные пресс-службой СБУ результаты экспертизы на полиграфе внефракционного нардепа Надежды Савченко являются фейковыми и сотрудники ведомтсва "действуют на опережение".

Сестра арестованной народного депутата Надежды Савченко Вера считает, что сказала она в эфире телеканала "112. Украина".

"Я абсолютно не удивлена. Для СБУ пахнет "жареным" и они действуют на опережение. Сейчас команда адвокатов Надежды делает повторное обращение на полиграф, международный. И они тут же дают результаты предыдущего. Они были, и их обещали тогда еще дать через два дня, но прошло уже где-то два месяца", - сказала она.

Вера Савченко подчеркнула, что ни одного вопроса от стороны защиты на этом полиграфе не прозвучало. "А вопросы были сформулированы таким образом, что нынешняя команда адвокатов, переслушав их, сказала, что это вопросы не для полиграфа, а для "обвинения". Но даже эти вопросы Надежда прошла. И как бы они не выкручивали ей руки, задавая вопросы "вы же хотели взять власть?", ответ был "нет", и это правда", - отметила она.

По ее мнению, следствие не может сформулировать мотив преступления, который якобы хотела совершить Надежда Савченко. "У них там произошел какой-то коллапс, и сейчас они нам выдают очередной "фейк", - считает она.

Вера Савченко также сообщила, что виделась с сестрой на прошлой неделе. "Никаких особых новостей нет. Надежда сейчас оформила себе нового помощника. Потому что ни одного помощника не пускают к ней, как к народному депутату, а у нас накопилось много обращений граждан. Надежда взяла себе помощницу, которая точно не фигурирует ни в одном деле как свидетель или "заговорщик". И мы обратились с тем, чтобы на это дали разрешение", - сказала она.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко прерывает голодовку, чтобы заново пройти полиграф.

Также Савченко подала жалобу в Конституционный суд на законность своего ареста.