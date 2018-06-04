Экс-форвард Шахтера подпишет контракт с Бенфикой после медосмотра
Теперь уже бывший форвард донецкого "Шахтера" и лучший бомбардир минувшего чемпионата Украины Факундо Феррейра, уже находится в Лиссабоне. После медицинского осмотра он подпишет контракт с "Бенфикой".
Об этом передает Renascença в своем Twitter.
Фото: twitter.com/Renascenca
Феррейра должен подписать контракт на 4 года. Его зарплата составит 2,2 миллиона евро за сезон. Кроме этого, Феррейра получит солидный бонус в 4 миллиона евро, так как перейходит в "Бенфику" на правах свободного футболиста после завершения контракта с "Шахтером".
В минувшем чемпионате Украины Факундо Феррейра забил 21 гол в 30 матчах.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Шахтера Фред уже тренируется с Манчестер Юнайтед, контракт подпишет до 9 июня.
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