Теперь уже бывший форвард донецкого "Шахтера" и лучший бомбардир минувшего чемпионата Украины Факундо Феррейра, уже находится в Лиссабоне. После медицинского осмотра он подпишет контракт с "Бенфикой".

Об этом передает Renascença в своем Twitter.

Фото: twitter.com/Renascenca

Феррейра должен подписать контракт на 4 года. Его зарплата составит 2,2 миллиона евро за сезон. Кроме этого, Феррейра получит солидный бонус в 4 миллиона евро, так как перейходит в "Бенфику" на правах свободного футболиста после завершения контракта с "Шахтером".

В минувшем чемпионате Украины Факундо Феррейра забил 21 гол в 30 матчах.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Шахтера Фред уже тренируется с Манчестер Юнайтед, контракт подпишет до 9 июня.