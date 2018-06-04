Сегодня, 4 июня, на границе Украины и Польши около полудня в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых застряли 670 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

В частности, максимальный затор образовался в ПП "Устилуг" и "Шегини" - по 120 автомобилей в каждом. Далее следует очередь из 90 авто в ПП "Краковец". По 70 авто стали в трёх пунктах прокуска — "Угрынив", "Ягодин авто" и "Раве Русской".

В пунктах пропуска "Грушев" пограничники отметили очередь из 80 автомобилей. И на ПП "Смильныця" застряли 50 транспортных средств.

При этом очередей в других пунктах пропуска по состоянию на 12:00 не зафиксировано.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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