Лобода впервые появилась на публике после рождения второй дочери
Украинская популярная певица Светлана Лобода впервые появилась на публике после рождения своей второй дочери. В соцсети артистка показала, как посетила день рождения пресс-секретаря популярного российского певца Филиппа Киркорова.
Об этом свидетельствует опубликованное в Instagram Светланы Лободы фото.
Фото: instagram.com
"С днем твоего рождения, Оленька", - нежно подписала исполнительница свое совместное с именинницей изображение в соцсети.
Напомним, 24 мая 35-летняя Свкетлана Лобода родила вторую дочь в клинике Лос-Анджелеса.
Ранее "Страна" писала о том, что Лобода показала, как кормит грудью новорожденную малышку.
Также мы сообщали, что Светлана Тарабарова показала округлившийся животик и заявила, что новый альбом пишет вместе с ребенком.