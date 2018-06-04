Украинская популярная певица Светлана Лобода впервые появилась на публике после рождения своей второй дочери. В соцсети артистка показала, как посетила день рождения пресс-секретаря популярного российского певца Филиппа Киркорова.

Об этом свидетельствует опубликованное в Instagram Светланы Лободы фото.

Фото: instagram.com

"С днем твоего рождения, Оленька", - нежно подписала исполнительница свое совместное с именинницей изображение в соцсети.

Напомним, 24 мая 35-летняя Свкетлана Лобода родила вторую дочь в клинике Лос-Анджелеса.

Ранее "Страна" писала о том, что Лобода показала, как кормит грудью новорожденную малышку.

Также мы сообщали, что Светлана Тарабарова показала округлившийся животик и заявила, что новый альбом пишет вместе с ребенком.