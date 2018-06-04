"Воскресший" журналист Аркадий Бабченко потребовал 60 тысяч долларов за интервью с ним. Об этом рассказала его коллега Алеся Бацман, которая пригласила Бабченко в своё ток-шоу.

Ранее об этом заявил и сам фигурант "списка 47-ми" в Facebook. В своем посте он обозначил таксу в $50 тысяч.

Причину такой дороговизны Бабченко объяснил тем, что ему "нужно начинать жизнь с нуля" и он "безумно устал".

Также журналист сообщил, что на его предложение уже якобы согласился телеканал "Россия", но получил отказ.

Ноу-хау Бабченко вызвало ажиотаж в Сети. От него, как от журналиста, меньше всего ожидали столь потребительского отношения к прессе. Особенно после того, как Бабченко стал фигурантом одного из самых громких скандалов - инсценировки его убийства.

"Страна" собрала реакцию на заявление журналиста.

В комментариях под постом Аркадия разгорелись споры. Журналист "Страны" Валерия Ивашкина напомнила Бабченко, что настоящие СМИ за интервью не платят. Он ответил, что 50 тысяч долларов - "еще божеская сумма" и сравнил инсценировку своего убийства с полетом над Красной площадью немецкого летчика Маттиаса Руста, за которым охотились все журналисты Европы.

"$50K за интервью - это просто идеальный финал всей этой истории. Лучше не придумать!", - пишет российский журналист Иван Яковина, работающий в Украине.

"До свидания, Аркаша. Ты был неплохим журналистом", - пишет адвокат Михаил Шнайдер.

"Я понимаю усталость, тревогу, стресс. Тяжело быть информационным поводом №1. Но Бабченко не отказался от интервью. Он начал торговаться", - заметила журналистка Валерия Ивашкина.

По ее словам, "Бабченко запросил за свое интервью пятьдесят тысяч после того как киллеру за его жизнь обещали сорок. Ничто не обесценивает трагедию больше, чем ее главный герой".

С ней согласен журналист Александр Дубинский. "Как оказалось, Бабченко легче и дешевле застрелить, чем пригласить на интервью".

"Интервью бабченко по цене двух заказных убийств. Зачем платить больше?", - шутит о том же журналистка Ольга Василевская.

Журналистка Светлана Крюкова сообщила, что продала с аукциона картину "Воскрешение" с участием Бабченко и Грицака. И готова деньги от продажи - $1400 - пустить на интервью с российским журналистом.

А вот юрист Андрей Портнов интересуется, какой будет доля СБУ с доходов, полученных от интервью. Ведь именно эта спецслужба сделала Бабченко героем дня.

"Конечно, прекрасная история, что реинкарнировашийся фигурант морга попросил у журналистов 60 тыс долларов. Ну это такое, издержки демократии. Глава СБУ сколько на этом всем заработал? Какая у него доля в бизнесе?"

"Рубрика Достоевщина. 1 фотосессия с Трампом = 13,33 бабченков", - пишет в сети блогер Елена Дьяченко.

Впрочем, нашлись в Сети и те, кто поддержал Аркадия Бабченко.

"В Европе, США и даже в России деньги за интервью довольно обычная практика. К сожалению, наш медиа рынок слишком долго был дотационным и медиа не привыкли к этому.

Мое личное видение: если человек не госслужащий, то у него нет даже моральных обязательств отвечать на все пресс-запросы и ходить на все каналы, куда приглашают на интервью.

Это не плохо и не хорошо - это может быть позицией Бабченко, которую я понимаю после всего того, что ему пришлось пережить в последние месяцы", - пишет Татьяна Попова, экс-замминистра информполитики Украины.