Украинский теннисист Сергей Стаховский, который является второй ракеткой страны, заявил о предубеждении по отношению ко всем русскоговорящим людям.

"Не обсуждать политику с российскими теннисистами? Знаете, у вас украли кота, и он у вашего соседа сидит на коленях. Вы ужинаете вместе и говорите соседу, что все нормально — какой хороший кот, это ваш, да?" — цитирует теннисиста портал "112 Украина".

Он отметил, что когда выходит на корт, не думает - россиянин ли перед ним или нет. "Хотя в 2014 году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. У меня до сих пор есть предубеждение к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня так сразу... Неважно, московский акцент или нет. Так сразу бы задушил!", - заявил он

Позднее спортсмен добавил, что слова насчет удушения были всего лишь шуткой. Примечательно, что вся беседа велась до этого момента на русском языке. Когда журналист указал на этот факт Стаховскому, тот сразу перешел на украинский, заявив, что собеседник первый начал общение на русском.

Официальный Twitter теннисиста наполнен патриотической риторикой, а также мемами и шутками про Россию — например, на одной из картинок изображается длинная очередь из желающих жить и работать в странах Европейского Союза, в то время как оставаться на родине якобы никто не желает, хотя на словах люди полностью поддерживают правительство.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко объявил начало десятилетия украинского языка.

Также Аваков назвал провокацией вопрос о том, когда он заговорит на украинском.