Прошение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского об отказе от гражданства Украины направлено президенту страны Петру Порошенко. Такое заявление сделал адвокат арестованного журналиста Андрей Доманский. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Доманского, несмотря на то, что прошение об отказе от украинского гражданства было отравлено Петру Порошенко, окончательного подтверждения того, что документ уже в администрации президента Украины, нет.

Напомним, что ранее адвокат Доманский заявил, что в минувшее воскресенье в Киеве воры обчистили квартиру Вышинского.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция открыла производство после ограбления квартиры Вышинского.

Также мы сообщали, что Вышинский заявил, что может стать кандидатом на обмен заложниками.