Студент второго курса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Назар Прокопенко с ограниченными возможностями столкнулся с проблемой проезда в киевской подземке. Об этом сообщает ТСН.

Парня не пропустили на станции метрополитена "Университет", хотя у него была карточка киевлянина и удостоверение об инвалидности, дающие право бесплатного проезда в метро.

Второкурсник передвигается на костылях и не может пройти через обычный турникет из-за слишком узкого прохода. Поэтому на входе он прикладывает карточку киевлянина к одному из обычных турникетов, а проходит уже через тот проход, возле которого стоит контроллер.

При этом у студента возникают проблемы лишь с одной из работниц станции - со Светланой Т., которая и не дала ему спокойно пройти через турникет вечером 30 мая. Много раз он писал жалобы только на этого контроллера, парень обращался на горячую линию, но все безрезультатно. "Такие инциденты со мной повторяются только тогда, когда она на смене", – сетует Назар.

Прокопенко уже два года подряд ездит в Красный корпус и выходит на станции метро "Университет". За это время его запомнили уже все контролеры на станции, и все помогают.

По словам Назара, работница станции отказала ему 30 мая, выдвинув новый аргумент – мол, карточка киевлянина, которую он использовал, ему не принадлежит. В конце концов Т. отправила парня покупать жетон.

В пресс-службе Киевского метрополитена опровергли заявление парня о том, что он предъявлял контроллеру свое удостоверение.

"Указанный пассажир 30 мая не предъявил контролеру льготное удостоверение, которое в соответствии с законодательством дает право на бесплатный проезд. После оплаты за него другой пассажиркой контроллер пропустила, как и предусмотрено, через ручной контроль", - сообщила советник начальника метрополитена и начальник информационного центра Наталья Макагон.

В то же время в столичном метрополитене не подтвердили и не опровергли факт предыдущих обращений Прокопенко с жалобами на контролера Светлану Т.

Фото: ru.tsn.ua

Как сообщала "Страна", это уже не первый случай на станции метрополитена Университет, который попадает в СМИ. Так, в апреле 2017 года сотрудники станции в хамской форме отказали в проходе незрячему человеку с собакой-поводырем. Тогда мужчина вызвал полицию и опубликовал фотоотчет об инциденте на своей странице в Facebook.

Напомним также, что украинцам решили монетизировать льготы на проезд.