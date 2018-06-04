Йоахим Лев, тренер чемпионов мира по футболу, сборной ФРГ, назвал окончательный состав бундестима, который поедет в Россию отстаивать титул.

Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза в Twitter.

Примечательно, что кипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер, недавно оправившийся от перелома ноги все-таки вошел в окончательный состав. Нойер провел первую игру после травмы лишь 2 июня, когда сборная Германии проиграла в товарищеском матче австрийцам (1:2).

Фото: twitter.com/dfb_team

А вот в окончательную заявку не вошли вратарь Бернд Лено ("Байер"), защитник Джонатан Та ("Байер"), полузащитник Нильс Петерсен ("Фрайбург") и нападающий Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия). Сане в прошедшем сезоне стал чемпионом Англии, поделив первое место по количеству результативных передач (15) со своим партнером по команде бельгийцем Кевином де Брюйне. Также на счету 22-летнего игрока 10 голов в чемпионате. В составе сборной Германии он провел 12 игр и отметился одним голевым пасом, не забив ни одного гола.

Изменения в составе возможны только в случае травмы игрока и не позднее, чем за 24 часа до первого матча. На чемпионате мира сборная Германии выступит в группе F, в которой сыграет с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).

Состав сборной Германии на ЧМ-2018

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция).

Защитники: Жером Боатенг ("Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Йонас Гектор ("Кельн"), Матс Хуммельс, Йосуа Киммих (оба - "Бавария"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Никлас Зюле ("Бавария").

Полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Месут Озил ("Арсенал", Англия), Себастьян Руди ("Бавария").

Нападающие: Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Марио Гомес ("Штутгарт"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Томас Мюллер ("Бавария").

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