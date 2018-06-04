В день, когда Аркадий Бабченко заявил, что после покушения не дает бесплатных интервью, картина, изображающая "воскрешение" с человеком похожим на него была продана за $1400.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

На картине, которая продавалась методом аукциона, изображены люди внешне напоминающие журналиста Аркадия Бабченко, главу ГПУ Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака.

Светлана Крюкова отметила, что итоги торгов по стечению обстоятельств совпали с заявлением Аркадия Бабченко, который заявил коллеге Алесе Бацман, что пойдет к ней на интервью только за деньги: не менее $60 тысяч за 40 минут прямого эфира.

"Есть предложение. Могу вырученные от аукциона деньги отдать на интервью Бабченко. Очень хочется, чтобы он заговорил. Лишь бы правду", - предложила заместитель редактора.

Фото: facebook.com/kryukova

Напомним, что сегодня Аркадий Бабченко заявил, что эксклюзивное интервью с ним стоит $50 тысяч. По его слова, такие деньги нужны, чтобы "начать жизнь с нуля".

Ранее "Страна" разбиралась, что не так с "делом Бабченко" и собрала главные вопросы по инсценировке убийства российского журналиста и появлению "расстрельных списков".