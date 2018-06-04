Полиграф показал, что внефракционный нардеп Надежда Савченко готовила теракты в правительственном квартале и здании Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов даны категоричные выводы о наличии у Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, свидетельствующих, в частности, о том, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", - отмечается в сообщении.

СБУ также утверждает, то полиграф показал, что "Надежда Савченко обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти подыскивала и перевозила оружие". Все это на обсуждала с Владимиром Рубаном (главой "Офицерского корпуса" - Прим. Ред.), Александром Захарченко (главой "ДНР" - Прим. Ред.) и Александром Тимофеевым ("министром доходов и сборов ДНР" - Прим. Ред).

"Савченко Н.В. обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства, в частности лично распределяла роли в покушениях. Ею был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей государства. Свои планы она доводила до Тимофеева А.Ю. и Рубана В.В. Полиграф также показал, что Савченко готовилась осуществить теракт в "Правительственном квартале" и здания Верховной Рады", - говорится в сообщении СБУ.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко наняла двух новых адвокатов, а бесплатный госзащитник вынужден будет уйти.

Также Надежда Савченко из-за голодовки похудела на 20 кило.