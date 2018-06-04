Семь припаркованных автомобилей были разбиты сегодня водителем-лихачом, который мчался предположительно на Toyota Camry. Инцидент произошел в понедельник около четырех часов утра в Суворовском районе Одессы на пересечении улиц Сахарова и Марсельской. Об этом пишет местное издание Думская.

Уточняется, что часть пострадавших авто находится в непригодном для восстановления состоянии.

Автомобиль виновника ДТП. Фото: dumskaya.net

В патрульной полиции уточнили, что на виновника ДТП составлен админпротокол по 124 статье КУоАП - нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств. Правоохранители уверяют, что лихач был трезв. От госпитализации он отказался.

Ранее "Страна" писала о том, что В Киеве поймали пьяного лихача, который затеял драку со свидетелем.

Также мы сообщали, что в Чернигове пьяный лихач устроил гонки с полицией и спровоцировал массовое ДТП.