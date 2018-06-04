Скотленд-Ярд объявил о началае необычной операции перед началом чемпионата мира, который стартует в России 14 июня. Полиция Лондона, потребовала от всех проживающих в городе болельщиков, занесенных в черные списки хулиганов и дебоширов, сдать свои паспорта.

Об этом передает ТАСС.

По данным полиции, в настоящее время 132 лондонца попадают под этот запрет, который также распространяется и на международные матчи. Для того, чтобы следовать букве закона, в аэропорту Хитроу будут дежурить полицейские, которые будут следить за болельщиками, которые едут в Россию болеть за сборную Англии.

"Мы хотим убедиться, что ни один болельщик, на которого распространяется запрет на посещение матчей, не сможет попасть через аэропорт Хитроу на чемпионат мира, чтобы посмотреть игру сборной Англии", - сказал представитель Службы столичной полиции Дэйв Хайн, подчеркнув, что через несколько дней офицеры полиции лично посетят болельщиков, которые должны были сдать свои паспорта, но не сделали этого.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Англии сыграет в группе G со сборными Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

Ранее "Страна" сообщала, что около 5 тысяч украинцев купили билеты на ЧМ-2018, который пройдет в России.