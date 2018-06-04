Сегодня, 4 июня, в Киеве Geely MK сбил мужчину и женщину. По предварительным данным, причиной аварии стал неработающий светофор.

Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

Авария произошла около 11:00 по адресу проспект Голосеевский, 112, возле супермаркета "АТБ".

Фото: kiev.informator.ua

После того, как автомобиль сбил людей, мужчина смог встать и отошел в сторону. Когда приехала скорая, женщина тоже встала сама и перешла дорогу, где ее и погрузили в машину скорой. Как сообщили очевидцы инцидента, пострадавшего мужчину тоже увезли медики. Водитель Geely не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

На данном переходе не работает светофор. Как говорят очевидцы, он выключен с самого утра. На месте работала полиция, точные причины аварии выясняются.

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