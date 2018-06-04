В Киеве из гранатомета обстреляли ритуальное бюро на Байковом кладбище
Здание ритуального бюро около Байкового кладбища в Киеве из гранатомета обстрелял неизвестный.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Происшествие произошло возле Байкового кладбища: снаряд застрял в стене и не взорвался. По словам охранника, обстрел был совершен около 4 утра.
Застрявший в стене снаряд обезвредили взрывотехники, которые прибыли на вызов. Пострадавших в результате инцидента нет.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.
Информация о происшествии была зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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