Здание ритуального бюро около Байкового кладбища в Киеве из гранатомета обстрелял неизвестный.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие произошло возле Байкового кладбища: снаряд застрял в стене и не взорвался. По словам охранника, обстрел был совершен около 4 утра.

Застрявший в стене снаряд обезвредили взрывотехники, которые прибыли на вызов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Информация о происшествии была зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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