На Житомирщине полиция выясняет причины и обстоятельства гибели двух подростков, тела которых без признаков жизни были обнаружены 2 июня. Об этом говорится на сайте ГУНП в Житомирской области.

"Утром 2 июня жительница с. Высокой Печи, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. Входная дверь была заперта изнутри и, чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отделения полиции следов постороннего проникновения в квартиры не обнаружили", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств трагедии.

Ранее "Страна" писала о том, что "Синий кит" доплыл до Крещатика. В центре Киева девочка-подросток вскрыла вены.

Также мы сообщали, что Под Белой Церковью пятеро подростков забрасывали камнями автомобили