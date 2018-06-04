Сегодня, 4 июня, спустя почти неделю после начала криминального онлайн-марафона с имитацией расстрела российского журналиста Аркадия Бабченко, он озвучил сумму, за которую согласен предоставить интервью коллегам-журналистам.

Как написал журналист на своей странице в Facebook, интервью он готов давать за $50 тысяч минимум.

По словам Бабченко, такие деньги ему нужны, чтобы "Начать жизнь с нуля".

"Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить. Спасибо", - написал он.

Фото: facebook.com/babchenkoa

Вскоре после этого, главный редактор интернет-издания "гордон" Алеся Бацман рассказала о том, как Бабченко отказался давать интервью бесплатно.

"Аркадий сказал, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. "Гривен?", - робко уточнили мы. "Долларов" - уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится! Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось 6 приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье.

Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью. Теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от $50 тысяч... И добавил, что за 60 тысяч он точно согласится", - написала Бацман.

Фото: facebook.com/alesia.batsman

Это сообщение вызвало поток троллинга в адрес Бабченко, который, получается, после воскрешения, решил открыто заработать на своем имени.

Видимо, чтобы перебить неоднозначное впечатление от своих слов, Бабченко решил написать, что якобы телеканал "Россия" согласился заплатить такие деньги, но он это предложение отверг в грубой форме.

"Друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только для СМИ, а не для @дских пропагандонов, засуньте свои деньги себе в задницу и идите на@, @ляди, и даже не думайте мне писать ни с какими своими @дкими кровавыми деньгами - так доступно?

А на ваш телеканал я, безусловно, обязательно приеду. Только попозже. И на "Абрамсе". И не для интервью. Спасибо за внимание", - заключил он.

Фото: facebook.com/babchenkoa

Как сообщала "Страна", силовики заявили о 47 потенциальных жертвах по делу Бабченко. Среди них - Ганапольский и Киселев.

Ранее стало известно, кто из журналистов был на встрече в СБУ по делу Бабченко.