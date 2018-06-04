Прокуратура открыла производство по результатам государственного финансового аудита деятельности концерна "Военторгсервис" Министерства обороны.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос нардепа Сергея Лещенко, пишет "Украинская правда".

"14.09.2017 Специализированной антикоррупционной прокуратурой были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по N 42017000000002929 по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью – Прим. Ред.) УК Украины по факту ненадлежащего распоряжения концерном "Военторгсервис" вверенным государственным имуществом", - говорится в ответе.

Отмечается, что в дальнейшем материалы этого уголовного производства были направлены в Военную прокуратуру Центрального региона, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве N 42016110330000093 от 24.11.2016 по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины по факту злоупотреблений в концерне "Военторгсервис".

Фото: pravda.com.ua

До этого Госаудитслужба провела проверку Концерна "Военторгсервис" Минобороны за период с 2005 по сентябрь 2017 года и выявила многочисленные нарушения на десятки миллионов гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что Минобороны уволило гендиректора Военторга из-за взяток на рынке "7 километр".

Также бывшая руководительница "Белоцерковского военторга" задержана за растрату 1,3 миллиона гривен