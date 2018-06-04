Гройсман собрал министров на срочное совещание "по резонансным событиям"
Кабинет министров Украины проводит срочное совещание по резонансным событиям для принятия соответствующих решений, сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я просил бы, господин председательствующий, вас, народные депутаты, дать возможность мне отбыть на срочное совещание Кабинета министров, которое началось в 12:00", - сообщил Вячелав Кириленко на заседании согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп в понедельник в Киеве.
Он сказал, что на этом заседании будут обсуждены актуальные вопросы, в том числе все последние резонансные события.
"Мы сейчас вынуждены обсудить и принять соответствующие решения", - сказал Кириленко.
Ранее "Страна" писала о том, что МВФ высказал недовольство Кабмином после письма Данилюка.
Также мы сообщали, что Данилюк заявил, что решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано.