Кабинет министров Украины проводит срочное совещание по резонансным событиям для принятия соответствующих решений, сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я просил бы, господин председательствующий, вас, народные депутаты, дать возможность мне отбыть на срочное совещание Кабинета министров, которое началось в 12:00", - сообщил Вячелав Кириленко на заседании согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп в понедельник в Киеве.

Он сказал, что на этом заседании будут обсуждены актуальные вопросы, в том числе все последние резонансные события.

"Мы сейчас вынуждены обсудить и принять соответствующие решения", - сказал Кириленко.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ высказал недовольство Кабмином после письма Данилюка.

Также мы сообщали, что Данилюк заявил, что решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано.