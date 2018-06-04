"ТПС Недвижимость", контролируемая в том числе российским бизнесменом Игорем Ротенбергом, Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько, готова свернуть свой бизнес в Украине и продать ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Переговоры о его покупке ведет местная компания Dragon Capital, скупающая коммерческую недвижимость в Украине.

По данным журналистов, актив российская компания может продать за $270–315 млн. В такую сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.

Dragon Capital основана в 2000 году Томашем Фиалой. Сейчас, по данным украинских СМИ, в портфеле компании, в частности, - ТРЦ Victoria Gardens во Львове (48,2 тыс. кв. м), логистический комплекс класса А East Gate Logistic в Борисполе, 60% в логистическом комплексе класса А West Gate Logistic в селе Стоянка, складской комплекс в Буче, торгцентр "Пирамида", бизнес-центры "Прайм" и "Евразия" в Киеве.

О намерениях ТПС выйти из Ocean Plaza стало известно в 2014 году, когда США и Евросоюз объявили о санкциях в отношении Аркадия Ротенберга, который был среди совладельцев TPS Real Estate Holding.

Напомним, что в Киеве рядом с ТРЦ Ocean Plaza появится Roshen Plaza.

Как сообщала "Страна", мораторий на проверки ТРЦ отменен с конца февраля.