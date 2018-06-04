Экс-солистка российской поп-группы t.A.T.u (Тату) Елена Катина попала в базу данных сайта "Миротворец" после посещения неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом сказано на сайте.

По мнению авторов черного списка, Катина сознательно нарушила государственную границу Украины "с целью проникновения на оккупированную территорию Украины в Донбассе", а также "участвовала в пропагандистских мероприятиях".

Катина выступала на концертах в Донецке и Луганске.

Сайт "Миротворец" публикует данные журналистов, военных из так называемых "ДНР" и "ЛНР" и других граждан, которых считает врагами Украины, в их числе немало российских деятелей культуры

Ранее "Страна" сообщала, что польского священника внесли на "Миротворец" за антиукраинские высказывания.

Также задержанный руководитель РИА Новости Украина был внесен в базу "Миротворца".