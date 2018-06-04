Билеты на Чемпионат мира по футболу в России приобрели около 5 тысяч граждан Украины, несмотря на заявление МИД Украины об опасности таких поездок. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам вице-спикера Ирины Геращенко, украинцы должны "10 раз подумать над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут задержать - и потом украинская власть будет часто бессильна даже прислать консулов".

"Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать то, что происходит в России", - добавила Геращенко.

Она также призвал нардепов апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями: давление на Путина, чтобы перед началом Чемпионата мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники и допуска Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой ко всем заключенным, в том числе и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, и до наших политзаключенных в России".

Геращенко отметила, что на прошлой неделе в Минске украинская сторона вновь заявила о готовности передать 23 россиянина для освобождения Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Гриба и других политзаключенных - а представители РФ сказали, что этих русских включают в списки ОРДО и ОРЛО.

"Сегодня будет вынесен псевдоприговор украинскому журналисту Роману Сущенко, в Кремле уже принято решение - нет сомнений, что его осудят", - заявила она.

Вице-спикер напомнила, что в минувшее воскресенье в 80 городах мира прошли акции в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля.

Кроме Олега Сенцова, голодают Александр Кольченко, Александр Шумков, Владимир Балух.

Напомним, финальный этап Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня до 15 июля. Украинцев призвали не ехать на него из-за опасности задержания и возможной агрессии.

Как сообщала "Страна", команда из Закарпатья поехала на чемпионат мира по футболу для непризнанных территорий.