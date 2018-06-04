В ночь на понедельник 4 июня, в селе Гореничи под Киевом прозвучали автоматные очереди. Неизвестные подкараулили автомобиль Range Rover, в котором возвращался домой вице-президент столичной ячейки Федерации бокса и бывший депутат Киевсовета Александр Лищенко, более известный в определенных кругах как "Лича".

Авто Лищенко после покушения, фото: obozrevatel.com

По данным пресс-секретаря областной полиции Николая Жуковича, в автомобиль выпустили в общей сложности более 20 пуль. На месте был застрелен его водитель - Максим Ковтуненко, 1994 года рождения.

Самого Лищенко, как рассказывают оперативники на условиях анонимности, спасла быстрая реакция. Как только машину прошили первые пули, он выскочил на ходу и укрылся в лесопосадке, пока по его автомобилю секли автоматными очередями из засады.

По факту покушения открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Введен план "Сирена", но найти стрелков по горячим следам пока не удалось. Вероятно они использовали конспирацию и прибыли в Гореничи на одном автомобиле с иностранной регистрацией, а забрать их мог другой на "евробляхах", чтобы по системе видеокамер "Рубеж" их было невозможно отследить на дорогах.

Жертва покушения - человек со знаменитой биографией. Ему приписывают бригадирство у знаменитого киевского авторитета 90-х Валерия Прыщика по кличке Прыщ - неформального хозяина вещевого рынка Троещина. Злые языки даже болтали, будто это Лича организовал убийство патрона, чтобы завладеть рынком. Но, по официальной версии, за то преступление прошлых лет был осужден некий бандит по кличке Сокира.

Личе приписывали поставку титушек на Майдан вместе с партнером - Чеботаревым по кличке Чеба. Но официальное подозрение ему так и не выдвинули. В нынешнее время Лищенко полностью легализовался и лихое прошлое могло проявиться только в резких словестных выпадах в адрес оппонентов, когда он попытался заняться политикой на столичном уровне.

В списках руководства федерации бокса он соседствует с такими влиятельными ныне людьми как Артур Палатный (соратник Кличко).

По одной из рабочих версий правоохранителей, покушение на Александра Лищенко может быть организовано "беспредельщиками" из числа кавказских кланов, активно пытающихся закрепиться на территории Украины и, вероятно, связано с переделом сфер влияния на сверхприбыльном спиртовом рынке (это один из основных неформальных источников доходов Лищенко и его партнера Александра Чеботарева).

По некоторым данным спиртовая и табачная империи Чебы-Лищенко состоит из ряда крупных спиртзаводов и мощных производств фальсифицированных сигарет.

По оперативным донесениям на этих предприятиях активно производился неучтенный спирт.

Учитывая то, что не так давно был убит директор Укрспирта Виктор Панков, температура взаимоотношений в этой прибыльной отрасли, а в особенности в ее теневой составляющей, накалилась до предела.

Если учесть мощную экспансию кавказских группировок на фоне тотального непрофессионализма и отсутствия системной работы полиции по выявлению ОПГ, вполне вероятно что Лича стал жертвой неудавшегося исполнителя заказа от алчных конкурирующих кавказских кланов, желающих прибрать к рукам теневой оборот спирта и сигарет. Это, вероятно, и сигнал его партнеру Чеботареву - что и за ним могут охотиться.