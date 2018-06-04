Во Львове сегодня утром, 4 июня неизвестный сообщил о минировании пяти бизнес-центров.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По их словам, сообщение поступило на электронную почту Центра безопасности города.

Речь идет о бизнес-центрах на улицах Героев УПА, Промышленной, Зеленой, Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

По состоянию на 11:00 эвакуировано более 3 тыс. человек.

Ранее "Страна" сообщала, что аноним-шоу продолжается. Во Львове, четвертый день подряд, ищут бомбы в восьми бизнес-центрах.

Также во Львове третий день подряд "минируют" бизнес-центры. И снова их пять.