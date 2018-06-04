Сегодня, 4 июня, в одесской реанимации скончалась 20-летняя девушка, которую вместе с маленьким ребенком сбил внедорожник на Тираспольском шоссе. Маленькая девочка погибла на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Следователями переквалифицировано уголовное производство по ч.2 на ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной 68-летней женщины-водителя.

Напомним, Odessa.Online сообщала, что трагедия случилась, когда женщина-пешеход на руках несла свою 2-летнюю племянницу через дорогу.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", сегодня утром около 30 одесситов перекрыли дорогу на Тираспольском шоссе, требуя установить на аварийном участке дороги светофор. Со временем к ним присоединились и другие жители микрорайона.

По словам собравшихся людей, нарушение скоростного режима на этом участке дороги уже не раз приводило к смертельным последствиям. Сейчас люди непрерывно переходят дорогу в обе стороны, не пропуская автомобили. Водители вынуждены разворачивать авто и объезжать этот участок дороги. На месте акции протеста за порядком следят правоохранители.