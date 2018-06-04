Сегодня, 4 июня мэр Одессы Геннадий Труханов будет находиться в Киеве на допросе в НАБУ.

Об этом сообщает "Думская".

Для этого, как и в прошлые разы, он оформил себе суточную командировку.

Распоряжение было подписано 1 июня.



Обязанности городского головы исполняет первый заместитель - Анатолий Орловский.

До этого Апелляционный суд оставил Труханова на должности мэра Одессы. Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По мнению прокуроров, Труханова нужно отстранить на время следствия по делу о хищениях средств при покупке административного здания для нужд одесской мэрии.

Ранее "Страна" сообщала, что детективы НАБУ обыскали квартиру гражданской жены Труханова.

Также после материала ВВС. САП и НАБУ проверяют причастность Труханова к преступной группировке.