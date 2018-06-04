После завершения правительственного кризиса в Италии, Маттео Сальвини, новый глава МВД страны и заместитель премьер-министра, назвал Путина одним из лучших государственых деятелей и заявил, что не получал финансовой поддержки своей политической деятельности от России.

Об этом передает La Repubblica.

Такое заявление от шефа МВД Италии прозвучало во время экономического форума в Тренто, на котором американский миллиардер Джордж Сорос упомянул о возможных связях Сальвини с Москвой.

"Путин стремится доминировать в Европе, он хочет не разрушать ее, а эксплуатировать, поскольку у нее есть производственные мощности, а российская экономика при Путине может использовать только сырье и людей. Это значительная угроза, я крайне обеспокоен тесной связью между Сальвини и Путиным" , - рассказал Сорос.

Сальвини в Москве, фото: facebook.com

Сальвини отверг подозрения Сороса, отметив, что "никогда не получал ни лиры, ни евро, ни рубля из России".

"Я думаю, что Путин - один из лучших государственных деятелей. Мне стыдно, что в Италию приглашают выступать таких недобросовестных спекулянтов, как Сорос", - заявил Сальвини.

Политик ранее заявлял, что хотел бы видеть Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и оккупированный Крым, а также критиковал санкции против России.

Сальвини является лидером ультраправой "Лиги", которая во время кампании активно выступала за депортацию 500 тысяч мигрантов, которые находятся в Италии нелегально.

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