Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко в США встретился с легендарным актером Голливуда Сильвестром Сталлоне, который сыграл главного героя в фильмах "Рокки".

Видео опубликовал в Instagram менеджер украинского чемпиона Эгис Клима. Встреча прошла в Лос-Анджелесе. На видео Ломаченко и Сталлоне сидят за одним столом во время ланча. Также рядом с ними находится доктор Нил Эль Аттраче, который оперировал украинского боксера.

Когда находящийся по ту сторону камеры Климас представлял Сталлоне, звезда Голливуда в шутку сымитировал удар в сторону камеры.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как боксер Василий Ломаченко приходит в себя после операции.

Также мы сообщали, что Сталлоне навестил в больнице "железного Арни" после операции на сердце.