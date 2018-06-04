Сегодня 4 июня в 11:00 должно было состояться оглашение приговора Мустафе Дегерменджи и Али Асанову, фигурантам по "делу 26 февраля", однако суд был перенесен на 13 июня.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Суд по оглашению приговора фигурантам дела "26 февраля" перенесен на 13 июня, время - 13:30", - сказано в сообщении.

Также стоит отметить, что под судом собралось много людей для того, чтобы поддержать своих соотечественников.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Напомним, "дело 26 февраля" касается противостояния на митинге против аннексии Крыма 26 февраля 2014 между сторонниками территориальной целостности Украины и сторонниками партии "Русское единство", которой руководил нынешний глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщала "Страна", обвинение запросило для активистов наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на три с половиной года.

Напомним также, что ранее в Крыму задержали членов Меджлиса, которых подозревают во взяточничестве.