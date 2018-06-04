"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 4 по 11 июня. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Начало недели будет жарким до +28. В среду и четверг похолодает до +18...+23. Затем температура опять поднимется, а в воскресенье обещают не выше +21...+22. По одним данным неделя будет без осадков, другие ресурсы считают, что во вторник и субботу в Киеве пройдет дождь.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует, что начале недели будет жарким: до +26...+28. Затем, во вторник, пройдет гроза, и в среду-четверг немного похолодает до +20...+23. В пятницу потеплеет до +24...+26.

По данным сайта Sinoptik.ua обещает неделю без осадков. В понедельник +28, во вторник +25. В среду похолодает до +18. Затем к субботе потеплеет до +28, а воскресенье днем прогнозируют +22.

Сайт Gismeteо также прогнозирует, что в середине недели, в среду и четверг, дневная температура снизится до +19...+22. В пятницу и субботу возможен дождь.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает дождь во вторник и субботу, 5 июня - с грозой. В понедельник до +27. В среду и четверг похолодает до +18...+21. В пятницу и субботу прогнозируют до +24, а в воскресенье +21.

Сайт Weather.com сообщает, что во вторник утром возможен проливной дождь. В остальные дни без осадков. Днем +26...+29. В среду-четверг +20...+23.

Напомним, что синоптик рассказала, какие погодные рекорды мая побиты в украинской столице.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.