Министр финансов Александр Данилюк считает, что Украина сможет договориться об очередном транше МВФ. Такое мнение он высказал в интервью Экономической правде.

"Моя оценка - удастся", - ответил он на вопрос о привлечении транша.

"И мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали еще в первом квартале привлечь более двух млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее", - отметил министр.

По его словам, бюджет - 2018 формировался на базе того, что Украина будет оставаться в программе МВФ, а закон об Антикоррупционнм суде должны были принять еще до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Верховная Рада.

"Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать. Если нет МВФ - секвестр неизбежен", - подчеркнул Данилюк.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон об Антикоррупционном суде.

Также мы сообщали, что в Кабинете министров Украины не допускают варианта, что выйдут из программы кредитования МВФ.