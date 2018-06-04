Во Львовской области во время купания в водоеме утонул подросток. Трагедия произошла в городе Червоноград в воскресенье, 3 июня.

Вечером, около 17:15, на водохранилище № 2 во время купания утонул местный 14-летний школьник, который в этот день вместе со свими товарищами пошел купаться на водоем.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

"Тело достали товарищи, которые с ним отдыхали", - говорится в сообщении департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Напомним, что в Житомирской области утонул автомобиль со спящим водителем. Предварительно установлено, что автомобиль Аudі-100, на котором на рыбалку приехали несколько человек, сдвинулся с места парковки и покатился к воде.

Как сообщала "Страна", под Запорожьем пенсионерка утонула в бассейне для питьевой воды.