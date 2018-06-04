В США агент ФБР в танце уронил пистолет, и поднимая его случайно выстрелил человеку в ногу. Об этом сообщает breaking911.

Видео распространили пользователи соцсетей.

Инцидент произошел в баре американского города Денвер. Об инциденте также сообщил в Twitter корреспондент NEWS9 Райан Хаарер.

"Этот агент ФБР просто танцевал в баре Денвера в субботу ночью. Он сделал сальто, и пистолет выпал. Подняв оружие, он случайно нажал на курок и выстрелил в мужчину", - написал Хаарер.

Корреспондент также сообщил, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Человек в толпе получил пулю в ногу, его отвезли в больницу, однако, по словам правоохранителей, серьезной угрозы нет.

Агента допросили в штаб-квартире полиции в Денвере, прежде чем его передали представителю ФБР.

Его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Как сообщала "Страна", накануне выхода статьи ВВС о Трампе и Порошенко нардеп Грановский сфотографировался у офиса ФБР.

Также "Страна" писала, что в США 9-летний мальчик пристрелил сестру, которая не дала ему джойстик для видеоигры.