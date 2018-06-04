В расстрелянном этой ночью в селе Гореничи под Киевом автомобиле Range Rover, кроме водителя, находился и вице-президент столичной Федерации бокса, кторого также называют криминальным авторитетом Александром Лищенко (известным как "Лича").

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на свои источники.

По их данным, Александру Лищенко во время атаки удалось выбежать из авто и скрыться в лесопосадке. Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в селе Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).

Александр Лищенко. Фото: obozrevatel.com

Напомним, в расстрелянном автомобиле было обнаружено тело 23-летнего киевлянина с огнестрельными ранениями. Также правоохранители насчитали не менее 20 пулевых отверстий в автомобиле.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кривом Роге мужчину застрелили и на ходу выбросили из авто.