Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения минимальной зарплаты.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Повышение" минималки "- это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд. гривен. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы", - рассказал министр.

Он добавил, что сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом.

Напомним, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что минималку повышать не будут.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко заявил, что повышение минималки до 4200 гривен еще не предел.