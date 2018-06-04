В Киеве задержали вора в законе по прозвищу Хидир
Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу Хидир, который прилетел в Украину в 2017 году, чтобы усилить влияние, так называемого, кутаисского клана "воров в законе".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
28-летний Хидир Рашидов был коронован в Греции в 2014 году. Находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине мужчина отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.
По данным оперативников, Хидир намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать бригады воров, грабящих квартиры и частные дома.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Правоохранители подали документы по отмене вида на жительства в Украине для Хидира. Его принудительно выдворили за пределы границы нашего государства.
В данный момент "Хидир" вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", ранее под Киевом задержали вора в законе Рамаза Багдадского.
Напомним также, что из Украины второй раз за полгода выдворили вора в законе по кличке Профессор.