Полиция Киева задержала "вора в законе" по прозвищу Хидир, который прилетел в Украину в 2017 году, чтобы усилить влияние, так называемого, кутаисского клана "воров в законе".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

28-летний Хидир Рашидов был коронован в Греции в 2014 году. Находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине мужчина отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.

По данным оперативников, Хидир намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать бригады воров, грабящих квартиры и частные дома.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители подали документы по отмене вида на жительства в Украине для Хидира. Его принудительно выдворили за пределы границы нашего государства.

В данный момент "Хидир" вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее под Киевом задержали вора в законе Рамаза Багдадского.

Напомним также, что из Украины второй раз за полгода выдворили вора в законе по кличке Профессор.