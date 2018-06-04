Менеджеры ПАО "Укрнафта", которая входит в группу "Нафтогаз", годами поставляли жителям села на Ивано-Франковщине неучтенный газ из государственной скважины. Теперь правоохранителям предстоит унать, платили ли потребители за этот газ и куда ушли деньги.

Около 1000 домохозяйств отбирали газ прямо из трубы "Укрнафты", к которой были незаконно подключены. Специалисты подсчитали, что за 20 лет, которые длилась эта афера, государству мог быть причинен ущерб в размере стоимости 40 млн кубометров газа, пишет "Главком".

Соответствующий документ также был обнародован главой набсовета "Укрнафты" Андреем Коболевым на его странице в Facebook.

Фото: facebook.com

В селе Пасична, Надвирнянского района, Ивано-Франковской области 1833 дворов. Официально газифицированными и присоединенными к газораспределительным сетям из них являются только 738. Все остальные еще с 90-х годов брали газ в промышленном газопроводе, который принадлежит госкомпании "Укрнафта", входящей в группу "Нафтогаз". По этой трубе шел неодорированный газ прямо с Бабчинского месторождения. Вся эта история с незаконным потреблением газа стала известна только сейчас, когда в мае газопровод вывели из эксплуатации, и около 1000 семей остались вовсе без газа и обратились к органам власти с просьбой решить проблему газоснабжения их домохозяйств.

Если посчитать ущерб, то нужно учесть, что по данным НКРЭКУ, одно домохозяйство площадью 70 – 120 кв. м. (средняя сельская хата) потребляет около 2 000 куб. м газа в год. Значит, 1000 домов села Пасична несанкционировано потребляли в год не менее 2 млн. куб. газа напрямую из скважины "Укрнафты". При цене на газ, утвержденной Постановлением КМУ в размере 5,9 грн. з куб. м. без транспортных расходов, среднегодовой ущерб государства составляет около 12 млн. грн. в год. Сколько и кому платили за незаконно отобранный из трубопровода госкомпани газ предстоит выяснить правоохранительным органам.

Качество газа из скважины неоднократно вызывало нарекания у жителей села. Потому как они получали необработанный газ прямо с месторождения "Укрнафты". Авторы схемы незаконного обогащения так же подвергали опасности жизни людей, так как этот газ не предназначен для поставки потребителям и не имеет запаха.

В "Ивано-Франковскгазе" заявили, что рассмотрят техническую возможность подключить к законным газораспределительным сетям жителей села, которые готовы официально платить за качественный газ, проходящий ежемесячную проверку в лабораториях.

Вопрос финансирования подключения новых потребителей и прав собственности на земельные участки должны решить местные власти, так как группа "Нафтогаз" не позаботилась о людях, одномоментно лишив их газоснабжения. Нельзя исключать, что жители села все эти годы исправно платили за газ и даже не подозревали, что это незаконная схема.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев останется без горячей воды, пока "Киевтеплоэнерго" не погасит долги "Нафтогазу".

Также мы сообщали, что Украина ведет переговоры о поставках газа из Катара