Украинцы используют множество мошеннических схем при взаимодействии с такими популярными сервисами, как Uber, BlaBlaCar, Airbnb и Booking.com.

Об этом сообщает MC Today.

"Накрутить" Uber

Водители Uber рассказывают, что отмечают в приложении окончание поездки, когда она еще не завершилась, чтобы уменьшить размер комиссии для разработчиков сервиса. Также иногда они просят клиента отменить заказ, за что клиент должен уплатить небольшой штраф, и едут в обход системы за наличные. Если пункт предназначения находится далеко, как например аэропорт в Борисполе, то это может быть выгодно пассажиру и водителю, которые обманывают Uber.

Пассажиры Uber жалуются, что после получения заказа водители могут звонить заказчику, чтобы узнать, куда тот хочет ехать. Если путь предназначения для водителя не подходит - он отменяет заказ.

На сервисе междугородних поездок BlaBlaCar под видом обычных водителей массово регистрируются целые компании с регулярными рейсами. Случается, что прямо в пути водитель заявляет, что стоимость поездки будет не 300, а 500 гривен.

Уловки на сервисе аренды жилья

Владельцы жилья и арендующие стремятся проводить денежные операции в обход сервиса. Например, бронируется аренда апартаментов на короткий срок, когда на месте съемщик просит сделать аренду долгосрочной. Понятное дело, в обход комиссий для сервиса.



Еще один способ мошенничества, на который попадаются нормальные гости, – квартиру арендуют у хозяина заранее, а затем на Оlx размещают объявление об аренде той же квартиры, но по очень дешевой цене. Набирают много-много заказов, берут предоплату и пропадают. А жильцы знакомятся друг с другом, приехав все вместе в один и тот же день в чужую квартиру.

В онлайн-системе для бронирования жилья Booking.com бронь бывает бесплатной и платной. Поэтому в случае отмены бронировки, могут быть нюансы. Например, при отмене бронировки жилья, за которые уже были уплачены деньги пользователя, Booking обещает разместить в аналогичных условиях. Если сумма нового жилья будет больше, то сайт сам покрывает разницу.

История с проведением финала Лиги чемпионов в Киеве показала, что для владельцев жилья перспектива "срубить" легких денег привлекательнее стабильного дохода.

Вот о каких лазейках в рассказали пользователи: по приезду в указанный день оказывается, что жилье не освободилось. Предлагаются другие варианты, понятное дело за наличные и в обход Booking.com. Либо же указанного на сайте жилья не существовало в природе. Например, пользователь забронировал номер в центре города по адресу, где нет отеля. И после этого туристам предлагается поехать в апартаменты в совсем другом месте.

Риелторские конторы используют сайт для публикации своих многочисленных объявлений. А в момент созвона могут предложить еще десятки других предложений.

Напомним, что в Чехии несколько тысяч человек купили билеты на фейковую встречу со Сталлоне.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали мошенников, которые напечатали фальшивых дипломов на 2 млн гривен.