Сегодня, 4 июня, в Киевской области в автомобиле нашли застреленным 23-летнего мужчину. Машину обстреляли более 20 раз, именно столько отверстий от пуль обнаружили полицейские.

Об этом сообщает УНН.

По словам спикера полиции в Киевской области Николая Жуковича, пока не установлен тип оружия, из которого стреляли неизвестные, назначены экспертизы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст..115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, трагедия произошла в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области полиция обнаружила в автомобиле Range Rover тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Напомним, что под Киевом у дома нардепа Сергея Левочкина произошли столкновения полиции и националистов.

Как сообщала "Страна", полицейские задержали банду спортсменов, грабивших элитные дома.