Украинский Минздрав отметился новым скандальным заявлением. Таким, что даже сторонники Ульяны Супрун молчат в ответ на критику, которая развернулась в соцсетях.

Заместитель министра Алексанр Линчевский заявил, что финансировать лечение окнобольных за рубежом бессмысленно - они все равно умирают.

В Украине, где и без того крайне скудно обеспечивают больных раком, такие слова звучат мягко говоря цинично. Тем более, что Украина находится на втором месте в Европе по уровню заболеваемости раком.

"Страна" разбиралась, что заявил зам Супрун и как на это отреагировали в Украине.

"Это рак. Они все умрут"

Замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский в конце мая выступил в Счётной палате Украины, где рассматривали эффективность лечения граждан Украины за рубежом.

Заместитель Ульяны Супрун дал понять, что средства на это выделять нецелесообразно. По его мнению, их можно эффективнее потратить в Украине. По логике чиновника, стоимость лечения за границей слишком высока - на эти деньги в Украине можно исцелить гораздо больше людей.

Правда, от других заболеваний - ведь за рубеж едут излечивать то, что в Украине не берутся. Из логики Линчевского следует такой себе "взаимозачет" - 100 условных пациентов умирает (или лечатся за свой счет за границей), зато несколько тысяч в Украине - выживают.

В обоснование своей теории Линчевский и заявил то, за что потом ему пришлось извиняться.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег.

В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвёртый лечится за рубежом неэффективно.

Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов.

Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно.

Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределённо долго," - сказал Александр Линчевский.

Речь Линчевского. Полная стенограмма

Опровержение от Минздрава

Заявление, которое появилось на выходных, взбудоражило медиасферу. Поэтому в понедельник Минздрав сделал официальное заявление по этому поводу.

В нем оно опровергло ряд тезисов своего же замминистра, назвав программу лечения за границей успешной.

Впрочем, в ведомстве попытались защитить Линчевского, заявив, что его фраза: "Это рак! Они умрут, они все умрут", - была вырвана из контекста.

Но при этом заместитель Супрун извинился за эмоциональные высказывания, неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов.

В то же время Минздрав назвал заявление Линчевского о высоком уровне смертности (25%) среди пациентов, проходивший лечение за границей - некорректным.

"Все пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Поэтому прогнозирование успешности трансплантации и вероятности наступления рецидива затруднено и зависит, в том числе, и от качества обеспечения послеоперационного периода после возвращения в Украину.

Все эти случаи имеют высокие риски, следовательно, доля случаев с ремиссией на уровне 75% является высоким результатом для подобной программы.

Команда МОЗ Украины также призывает представителей СМИ, политиков и всех граждан прекратить распространение вырванных из контекста слов и предотвратить дальнейшие манипуляции, несущие большой общественный вред.

Минздрав считает конечные результаты программы "Лечение граждан Украины за рубежом" в целом успешными за время работы команды.

За последние два года на лечение отправили в полтора раза больше пациентов, чем за предыдущие шесть лет в совокупности.

Пребывание пациентов в очереди сократилось с года до месяцев, иногда недель.

Но в то же время Министерство здравоохранения осознает необходимость внедрения изменений в программе "Лечение граждан Украины за рубежом" и называет слабые стороны действующей программы: бюрократические трудности, с которыми сталкиваются пациенты, чтобы попасть в очередь, случаи мошенничества со стороны посредников, перерывы в финансировании - все эти проблемные вопросы, требуют неотложного решения", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МОЗ.

Что происходит с онкологией в Украине

В Украине наблюдается парадоксальная ситуация - затраты бюджета на онкобольных вроде и растут, но при этом больницы на местах заявляют о проблемах с лекарствами.

С 2017 года закрыта госпрограмма "Онкология", а заботы по закупке препаратов химиотерапии лягли на плечи местных бюджетов.

Симптоматичный разговор произошел в ноябре 2016 года у министра Ульяны Супрун и главврача Винницкого онкодиспансера Владимира Шамрая:

"К сожалению, со следующего года в нашем государстве не будет приниматься общегосударственная программа "Онкология". То есть все вопросы лечения и обеспечения, в том числе и химиотерапией, будут ложиться исключительно на плечи местных бюджетов.

Мне очень бы хотелось услышать ваше мнение и ваше видение путей развития и перспектив развития на ближайшие пять лет отечественной онкологии", - поинтересовался Шамрай.

В ответ руководительница МОЗ на стала отрицать, что программа "Онкология" будет свернута. Но заявила, что Минздрав теперь концентрируются на профилактике болезней, а не на их лечении.

"Я бы хотела увидеть, чтобы профилактическая медицина работала, чтобы мы имели меньше и меньше заболеваний онкологическими болезнями. Почему мы должны лечить их всех? Потому что мы очень поздно обнаруживаем эти болезни", - сказала Супрун.

По ее мнению, профилактикой как раз и займутся семейные врачи, которые появились в Украине с 1 апреля 2018 года.

С закрытием программы "Онкология" связан еще один инцидент. Несколько областных онкодиспансеров получили от государства запас медикаментов на 2017 год. Получили и прослезились: срок годности лекарств истекал через 3 месяца.

Лекарства были закуплены по госпрограмме"Онкология" 2015-го года. Пришли они в 2017 году, но проблема заключается в том, что срок годности их — до апреля 2017 года, то есть всего 3 месяца. При этом больше медикаментов на минувший год выдавать не планировали.

Главврачи онкобольниц и облздравы атаковали МОЗ обращениями и вопросами. Но ответов не последовало.

Отметим, что по закону препараты со сроком годности менее полугода вообще не могут завозиться на территорию Украины. Да и продаются лекарства, которые вот-вот нужно выбрасывать - по заниженной стоимости. Но в документах была указана полная цена этих лекарств.

В целом 90 тысяч украинцев каждый год умирают от рака. Уровень успешного лечения, при котором пациенты идут на поправку - 42%. Наша страна делит с Россией второе место в Европе по темпам распространения рака.

В то же время, в 2017 году бюджетные траты на лечение рака в Украине подросли. Власти и выделили 445 млн гривен (16, 481 млн долларов), на детскую онкологию – 558 млн (20,667 млн долларов).

В 2016 году это было 397 млн грн (примерно 15,569 млн долларов) на взрослых и 353 млн на детскую онкологию (около 13,843 млн долларов).

В 2015 году на взрослую и детскую онкологию выделялись такие же суммы в гривне - 397 и 353 млн гривен (в долларах по среднегодовому курсу это примерно 18,177 млн и 16,163 млн).

На 2014 год финансирование было гораздо скромнее: 50 млн из госбюджета на детскую онкологию и 298 на взрослую. По курсу доллара на конец года это 3,207 млн и 19,114 млн.

Таким образом, по состоянию на 2017 год по сравнению с 2014-м выросли расходы на детскую онкологию и упали - на взрослую.

Теперь о лечении за границей, о котором говорил замминистра. Украина в основном делает за рубежом операции по пересадке костного мозга. Они занимают первое место в списке зарубежного лечения за деньги бюджета. Это именно та категория людей, которые "все умрут" по версии Александра Линчевского.

Кстати, за последний год значительно возросло финансирование лечения граждан Украины за рубежом. Так, в течение 2017 года за счет программы - 628 341 тыс грн - за рубежом лечились 226 человек.

В 2016 году на эту программу было выделено 387 748 тысяч грн, в 2015 - 203 944 тысяч, в 2014 - 51 948 тысяч, в 2013 - 51 990. Даже с учетом девальвации гривни - наблюдается небольшой, но рост расходов в долларах. Другой вопрос - насколько росли цены на препараты в долларах и евро.

Самое интересное, что за границей украинцев лечили в основном в Беларуси. На втором месте Индия, а на третьем - Турция.

Реакция соцсетей

Депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак заявил, что после таких заявлений команду Супрун "надо изолировать".

"Заместитель Супрун Линчевский , отчитываясь перед Счетной Палатой, сказал, что лечить онкобольных практически неэффективно и бессмысленно потому, что они все равно умрут....

Тоже самое сказала в прошлом году сама и.о. Министра, объясняя причины того, почему не выделены средства на закупку препаратов для онкодиспансеров. Эта пани сказала, что лучше тратить деньги на профилактику, а "... смех и радость помогут побороть рак..."

Представляете этот уровень цинизма? Вместо того, чтобы психологически поддержать онкобольных людей и внушить им хоть какую-то Веру и Надежду, эти персонажи сами их "убивают".

Весь научный мир не знает, как предотвратить это заболевание и откуда берутся раковые клетки, а Супрун знает...

И эти нравственные уроды, психически нездоровые и неадекватные люди, управляют нашей медициной...

Учат нас, как правильно мыть руки, чистить зубы и настаивают на том, что 69% украинцев с психическими отклонениями...

Я считаю, что их не в отставку надо, а на принудительное освидетельствование.

Публично обращусь с этим во все инстанции... Они опасны для общества. Их нужно изолировать."

Нардеп Александр Грановский считает заявление замминистра признанием в собственной некомпетентности.

"Я хочу прокомментриовать заявление заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, заявившего о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Во-первых, к сожалению, это чаще так именно в Украине, медициной которой господин Линчевский и ведает и совсем не так в других развитых странах. Если так чиновник подвел итоги медицинских успехов вверенного ему ведомства - пятерка с плюсом.

Во-вторых, никто из тех людей, кто столкнулся с этим недугом, так не считают и будут всегда бороться за свою жизнь до самой последней секунды.

В-третьих, часто речь даже не о заболевших людях, а о родственниках, жизнь которых часто "останавливается", когда происходит то, что по мнению Линчевского должно непременно случиться.

Ну и не нужно забывать, что зачастую многие живут мечтой, а не рассчитывают на помощь Линчевского".

"Я уже давно привык к цинизму украинских чиновников. Но то, что заявил Линчевский, это действительно страшно. А еще страшнее, что это позиция целого министерства. Супрун неоднократно заявляла о намерениях прекратить финансирование онкобольных украинцев. Все это можно охарактеризовать одним единственным словом - геноцид", - пишет юрист Михаил Шнайдер.

"И мы еще удивляемся, что в Украине не развивается трансплантация? Как это может происходить, если заместитель министра считает, что трансплантация лишь на год продлевает жизнь, и эти пациенты все равно умирают?", - удивляется медицинский активист Юрий Андреев, который развернул в соцсетях кампанию за увольнение Линчевского.

"Откуда взялись эти доктора Менгеле, спрашивать не буду. Сами знаете.

Про "революцию достоинства" напоминать тоже не хочу. Не важно кто во что верил. Страдают теперь все.

Но каждый день поражаюсь сколько этих бездушных тварей собралось вместе, для того чтобы с равнодушной жестокостью уничтожать абсолютно всё, к чему прикасаются.

Трусливые, немощные и жадные нелюди.

Бумеранг прилетит. Без вариантов", - пишет адвокат Елена Лукаш.

Экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко иносказательно защитил Линчевского.

Он заявил, что помощь на высоком уровне получает лишь малая часть пациентов. Поэтому более справедливо сделать помощь менее качественной, но зато распространить ее на большее число больных.