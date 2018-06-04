Сегодня, 4 июня, суд вынесет приговор для крымских татар Дегерменджи и Асанова, которые обвиняются в массовых беспорядках в Крыму 26 февраля 2014 года. Об этом сообщает 15minut.org.

Ранее обвинение запросило для активистов наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на три с половиной года.

Для остальных фигурантов "дела" - Эскендера Кантемирова, Арсена Юнусова и Эскендера Эмирвалиева - наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Напомним, процесс длится в общей сложности около 2 лет.

Защита заявляет, что не надеется на оправдательный приговор, как и "в других политических делах", и в случае согласия подзащитных будет обжаловать приговор.

По словам адвокатов Дегерменджи и Асанова Айдера Азаматова и Эдема Семедляева, на заседании 14 мая крымские татары выступили с последним слово в суде и заявили, что не считают себя виновными.

Фото: 15minut.org

Мустафа Дегерменджи во время своего выступления подчеркнул, что вышел на митинг 26 февраля 2014 года под стены Верховного Совета АРК для того, чтобы поддержать территориальную целостность Украины, сообщил адвокат.

"Ему непонятно, почему до сегодняшнего дня процесс так затянулся, если президент РФ, "глава" Крыма сказали, что все, что происходило в 2014 году нужно забыть, и нужно жить сегодняшним-завтрашним днем, идти вперед. Он также сказал, что якобы организатор этих всех событий уже помилован президентом РФ, но ребята по-прежнему ходят на эти суды. Мустафа процитировал слова следователя, который на первом этапе вел следствие и передавал дело в суд. Когда Мустафа спросил (у него), почему именно крымские татары в этом судебном процессе находятся на скамье подсудимых, он услышал один простой ответ: "Победителей не судят". Мустафа сказал, что для него весь этот процесс был объясним вот этими словами", - рассказал Айдер Азаматов.

Али Асанов в своем выступлении отметил, что ему нечего сказать относительно юридической стороны дела и что он не считает себя виновным.

"Али сказал, что хочет поблагодарить весь народ за все это время, который оказывал поддержку, за все это время, которое народ был рядом. Ребята действительно это чувствовали. Ребятам это действительно давало сил пройти через это испытание, которое длится уже больше трех лет", - сказал Эдем Семедляев.

Как сообщала "Страна", ранее в Крыму задержали членов Меджлиса, которых подозревают во взяточничестве.

Напомним также, что в российских тюрьмах находятся более 30 граждан Украины.