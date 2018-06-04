В понедельник, 4 июня, пункт пропуска на границе с Молдовой "Паланка - Маяки - Удобное" в Белгород-Днестровском районе Одесской области приостановит работу на сутки.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

На транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" пункт пропуска не будет работать с 16:00 4 июня до 17:00 5 июня.

Приостановка работы вызвана проведением строительных работ по обеспечению пункта пропуска электропитанием.

"В связи с этим советуем путешествующим и перевозчикам, которые намерены пересекать государственную границу с Республикой Молдова, выбирать другие пункты пропуска, в частности соседний - "Староказачье - Тудора", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Украина упростила пересечение границы с Молдовой.

Как сообщала "Страна", на Сумской таможне остановили гражданина Молдовы, который вез скрипку Страдивари и целый набор раритетов.