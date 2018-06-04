Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если Верховная Рада не примет законопроект об Антикоррупционном суде.

Такое заявление он сделал сегодня утром во время брифинга, передает "112 Украина".

"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, - если этот суд, справедливый, независимый (Антикоррупционный суд, - Прим. Ред.), не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и уйду в отставку", - сказал Владимир Гройсман.

Напомним, 23 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приезжал в Верховную Раду уговаривать нардепов принять законопроект о Высшем Антикоррупционном суде, без которого Украина не получит очередной транш МВФ.

Также мы сообщали, что в НБУ просят депутатов принять законы под кредиты МВФ до летних каникул.