Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон об Антикоррупционном суде
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если Верховная Рада не примет законопроект об Антикоррупционном суде.
Такое заявление он сделал сегодня утром во время брифинга, передает "112 Украина".
"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, - если этот суд, справедливый, независимый (Антикоррупционный суд, - Прим. Ред.), не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и уйду в отставку", - сказал Владимир Гройсман.
Напомним, 23 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приезжал в Верховную Раду уговаривать нардепов принять законопроект о Высшем Антикоррупционном суде, без которого Украина не получит очередной транш МВФ.
Также мы сообщали, что в НБУ просят депутатов принять законы под кредиты МВФ до летних каникул.