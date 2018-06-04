В Киевской области в автомобиле нашли застреленным 23-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня ночью в с. Гореничи в автомобиле Range Rover обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

Напомним, что в Кривом Роге 1 июня на улице произошла ссора между группой мужчин, после чего несколько человек схватили парня и погрузили в автобус Mercedes Benz Sprinter. В авто прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из машины на ходу выбросили тело человека.

Как сообщала "Страна", в Одесской области брат члена банды застрелил своего друга в детском саду.