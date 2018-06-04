Сегодня, 4 июня, в Московском городском суде назначено оглашение приговора украинскому журналисту Роману Сущенко, которого ФСБ обвинила в шпионаже. Заседание начнется в 15.30.

Об этом написал общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Twitter .

"Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/FeyginMark

Известно, что обвинение намерено добиваться для журналиста 14 лет лишения свободы.

"В понедельник, 4 июня, нас ждет тяжелый день", - написала в Facebook дочь журналиста Юлия Сущенко.

Фото: facebook.com/jsushchenko

Корреспондент украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк также будет сегодня на суде. Он сообщил, что наденет майку с портретом Сущенко и надписью #FreeSushchenko ("Освободите Сущенко!")

"Понятно, что надписи на одежде не смогут повлиять на исход дела, но так можно без слов сказать Роману, что его ждут дома", - отметил Цимбалюк.

Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

На состоявшихся на прошлом заседании суда прениях сторон Сущенко в очередной раз назвал выдвинутые ему обвинения фальсифицированными.

Напомним, корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко задержали в октябре 2017 года. В Москву журналист прибыл с частной поездкой (в России у него проживают родственники). Защита журналиста надеется, что после вынесения приговора появится возможность обмена Сущенко.

Как сообщала "Страна", у Авакова предложили обменять главу РИА "Новости Украина" на журналиста Сущенко.

Также "Страна" писала, что Сущенко перевели из одиночной камеры.