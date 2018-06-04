Делегация КНДР во время встречи в Сингапуре Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа намерена арендовать автомобили для передвижения своего лидера. Причем авто должны не уступать машинам американского президента.

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на источник.

По данным издания, северокорейская делегация требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США и в настоящее время находится в поиске подходящего лимузина для Ким Чен Ына.

Что же касается делегации США, то она заблаговременно доставит в Сингапур президентский автопарк, в частности, и лимузин Трампа от компании Cadillac.

Напомним, что встреча президента США с лидером КНДР запланирована на 12 июня. Представители КНДР попросили Сингапур взять на себя оплату проживания делегации КНДР в отеле Fullerton, где стоимость президентского номера составляет более $6 тысяч за ночь.

Ранее "Страна" писала о том, что Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с Сергеем Лавровым.