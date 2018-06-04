Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вынесло предписание министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну относительно и.о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт Усть-Дунайск" Владимира Швыдченко.

Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

По данным Национального агентства, Швыдченко, находясь на должностях директора, а затем и.о. директора госпредприятия, имел потенциальный конфликт интересов, обусловленный личной имущественной заинтересованностью, при выполнении договоров о предоставлении услуг по использованию этим предприятием его собственного автомобильного транспорта.

"Неизменный объем служебных полномочий руководителя предприятия, непрерывное пользование предприятием услугами по использованию автотранспорта Владимира Швыдченко (в течение трех лет) указывают на продолжительный характер такого конфликта интересов", - отмечают в агентстве.

Кроме того, установлено, что и.о. директора государственного предприятия не сообщал о наличии конфликта интересов, вызванного личной имущественной заинтересованностью, руководству Мининфраструктуры.

Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

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