В Волновахе в полиции обнаружили повешенного мужчину
В туалете административного здания полиции в Волновахе обнаружили повешенного мужчину. Он подозревался в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
3 июня в Волновахское отделение полиции для проведения первоочередных следственных и оперативных действий был доставлен мужчина, 1982 года рождения, по подозрению в нелегальном наркообороте. Он был остановлен пограничниками при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике авто через КПВВ.
Были возбуждены уголовные производства по ст. 115 (самоубийство) и ч.2 ст.309 (перевозка наркотических веществ в крупных размерах без цели сбыта) УК Украины.
Правоохранители выясняют полные обстоятельства случившегося.
Напомним, что пропавшую в Волновахе 14-летнюю девочку нашли убитой.
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