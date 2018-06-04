В туалете административного здания полиции в Волновахе обнаружили повешенного мужчину. Он подозревался в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

3 июня в Волновахское отделение полиции для проведения первоочередных следственных и оперативных действий был доставлен мужчина, 1982 года рождения, по подозрению в нелегальном наркообороте. Он был остановлен пограничниками при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике авто через КПВВ.

Были возбуждены уголовные производства по ст. 115 (самоубийство) и ч.2 ст.309 (перевозка наркотических веществ в крупных размерах без цели сбыта) УК Украины.

Правоохранители выясняют полные обстоятельства случившегося.

Напомним, что пропавшую в Волновахе 14-летнюю девочку нашли убитой.

Как сообщала "Страна", в Волновахе двое нетрезвых мужчин угнали "скорую", чтобы покататься.